ДЮРДЬОВ – Пририхтованя за Фестивал „Най ше нє забудзе“, котри будзе отримани у Дюрдьове наиходзацого викенду, тирваю и члени КУД „Тарас Шевченко“ маю полни руки роботи.

Пондзелок, 19. авґуста, у просторийох КУД „Тарас Шевченко“ отримана креативна роботня на котрей дзивки вифарбйовали и рихтали дарунки за госцох фестивала.

