Почала оберачка паприґи у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Оберачка паприґи у Руским Керестуре почала ище пред манифестацию „Днї керестурскей паприґи”, вовторок 13. авґуста. Теди бул орґанизовани перши одкуп червеней роговей паприґи по 90 динари за килоґрам.

Озбильнєйши и стаємни одкуп червеней роговей паприґи почал пондзелок, 19. авґуста, а цена варира на дньовим уровню, алє є углавним коло 60 динари. Ище вше нєт орґанизованого одкупу другей класи паприґи алє, як Рутенпрес дознава, одкупйоваче наявюю же є плановани тих дньох.

Плановане же би паприґу одкупйовали штверо одкупйоваче – подприємства „Изґлед” и „Т-пам” з валалу, и „Маньо” зоз Футоґу, як и домашня задруґа „Керестурска паприґа”. Попри тим, до валалу приходза ище двойо векши одкупйоваче – подприємства „Дарком” и „Жуте дунє”, як и числени накупци котрих з дня на дзень будзе вше вецей.

Того року у валалє єст орґанизованей законтраченей продукциї билей паприґи бабури, парадичовей и феферони. Бабуру ше тарґує по 33 динари за килоґрам, парадичову по 28, а феферону по 80 динари.

