Умарла Хелена Корпаш (1962–2019)

ДЮРДЬОВ – После чежкей хороти, нєшка 21. авґуста, умарла Хелена Корпаш, новинарка и редакторка Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини.

Хелена Корпаш народзена 23. септембра 1962. року у Дюрдьове. У Радио-телевизиї Войводини робела од 3. януара 1990. року. У своєй кариєри новинара и редактора провадзела такповесц шицки обласци, а найбаржей економию, цо єй бул и фах. Окреме будзе запаметана як редакторка емисийох за дзеци, хтори пририхтовала професийно и зоз вельку любову. Роками провадзела и польопривреду, а остатнїх рокох свойо интересованя пошвецела и вирским темом.

Колеґове и колеґинї у Рускей редакциї вше могли на ню раховац и як на приятеля, и як на особу зоз хтору було крашнє робиц и дружиц ше.

Комеморация за покойну Хелену Корпаш будзе наютре у Радио-телевизиї Войводини на 11 годзин, а хованє будзе на пияток, тиж на 11 годзин, на дюрдьовским теметове.

Вичная памят!

