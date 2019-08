РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 21. авґуста, у Руским Керестуре нєсподзивано умар Яким Папуґа Кичко (1957–2019).

Яким Папуґа народзени у Новим Орахове, а у Руским Керестуре, 1972. року, уписал руску ґимназию. После законченей школи врацел ше до Орахова дзе єден час и робел, алє векшу часц живота препровадзел у Руским Керестуре дзе основал свою фамелию.

Яким Папуґа у валалє бул познати езермайстор, а бул активни у керестурским Доме култури. Велї го запаметаю по тим же грал на гармоники зоз ораховскима гудацами, и у Керестуре зоз Ґовльовима и Кирдовима, зоз „Идеалами” и „Кодонами”.

Участвовал и у дзепоєдних представох Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”. Найупечатлївша улога, котра зажила и як телевизийна гумореска знята за Руску редакцию Радио-телевизиї Войводини, була упечатлїва улога дїда Ферка, дзекуюци котрей останє запаметани нє лєм у Керестуре, алє и у других наших местох.

Яким Папуґа будзе поховани наютре, 22. авґуста, на 17 годзин на рускокерестурским теметове.

Вичная памят!

