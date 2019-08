Керестурски школяре на Омладинским лєтним кампу у Канїжи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре штреднєй школи „Петро Кузмяк“ участвовали на Омладинским лєтним кампу под назву „OASISˮ у Канїжи од 15. по 18. авґуст.

Попри осмерих школярох керестурскей школи зоз хторима бул и професор историї Деян Бучко, на Кампу участвовали и школяре зоз седем штреднїх школох зоз Войводини.

Камп бул змагательного характеру, екипи ше змагали у рижних спортских бавискох, а тиж и у знаню о Европи и Европскей Униї. У екипох були школяре зоз розличних школох же би ше лєпше упознали, а шицки учашнїки були змесцени у шатрох на побрежю рики Тиси.

У побиднїцкей екипи участвовала школярка керестурскей школи Силвия Маґоч зоз I˗1 оддзелєня, а виберало ше и екипу котра указала найлєпше „фер плейˮ бависко у котрей бул школяр керестурскей школи Деян Гарди, тиж зоз I˗1 оддзелєня. Награда за обидва екипи будзе путованє до даєднєй европскей держави.

Циль того Кампу, же би ше змоцнєло и пестовало фер бависко, тимски дух и толеранция, а орґанизовал го Покраїнски секретарият за образованє, зоз потримовку проєктних партнерох – Општина Киштелек, Општина Канїжа и Фонду „Европски роботи“ АП Войводини. Камп софинансує и Европска Уния у рамикох ИПА проєкту прейґгранїчного сотруднїцства Мадярска-Сербия.

