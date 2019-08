Стретнуце 2020. року буду у Петровцох

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – Стретнуце руских школох, хторе орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу, идущого 2020. року, у авґусту, 26. по шоре, будзе отримане у Петровцох у Републики Горватскей, а домашня му будзе Основна школа Антуна Баурера у Вуковаре зоз Подручну школу у Петровцох.

Тото ше 20. авґуста догварели представителє Орґанизацийного одбору 25. Стретнуцох Желько Ковач, Ирина Папуґа и Сенка Бенчик з домашнїма у спомнутей Школи у Вуковаре, дзе их прияли директор Йозо Михалєв и наставнїци руского язика Наталия Гнатко и мр Илога Грецешин.

