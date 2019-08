У Новим Орахове буду „Днї нового хлєба”

НОВЕ ОРАХОВО – Културна манифестация „Днї нового хлєба”, 18. по шоре, будзе отримана того викенду, од 23. по 25. авґуст, у Новим Орахове на спортских теренох.

На пияток, 23. авґуста, по приходу змагательох до Основней школи „18. октобер”, до 10,30 годзин, после отвераня стретнуца и школскей програми, будзе орґанизоване обиходзенє теметова и церкви, як и Основней школи „Чаки Лайош”, озера и Музея у Бачкей Тополї.

На соботу, 24. авґуста, на 9 годзин буду отворени спортски бависка у фодбалу, а на 16 годзин уж традицийни „Бависка без гранїцох” за хтори ше можу шприявиц екипи (5-7 особи) на имейл: zentagunaraiifiklub@gmail.com. У тим термину буду и рижни физични вежби.

На нєдзелю, 25. авґуста,од 11 годзин будзе змаганє у вареню паприґашу (приявиц ше мож на 063/7411930), док за 14 годзин предвидзене отверанє вистави ручних роботох и вашар (прияви на 064/3890803). У цалей пополадньовей програми – у „Улїчки за бавенє”, даскельо културно-уметнїцки дружтва отримаю културну програму, по улїцох ше будзе вожиц запраги, а годно покоштовац бухти. У програми котра почнє на 19 годзин будзе пошвецени нови хлєб.

На вечар будзе концерт на котрим буду шпивац Зоран Берецки и Жарко Прибакович, а потим шлїдзи улїчни бал.

Орґанизатор Манифестациї „Днї нового хлєба” Месна заєднїца Нове Орахово, рижни спонзоре, културно-уметнїцки и спортски дружтва.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)