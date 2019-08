Наютре 25. Стретнуце руских основних и штреднїх школох

НОВЕ ОРАХОВО/БАЧКА ТОПОЛЯ – Наютре, 23. авґуста на 9,40 годзин, у Новим Орахове и Бачкей Тополї, будзе отримане 25. Стретнуце руских основних и штреднїх школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури.

Зоз програму стретнуца предвидзене же би учасц вжали наставнїки и школяре (1-2) зоз руских основних и штреднїх школох хтори ше вєдно зоз домашнїма стретнуца буду дружиц и участвовац у заєднїцкей програми у рамикох хторей упознаю основни школи у Новим Орахове и Бачкей Тополї и нащивя културни институциї у тих местох.

Орґанизатор 25. Стретнуца руских школох, як и потерaз, Дружтво за руски язик, литературу и културу, Нови Сад. Отримованє Стретнуца руских школох потримую Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит рускей националней меншини, Општина Бачка Тополя и месни заєднїци Бачка Тополя и Нове Орахово.

