У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, госци у студию наявя тогорочни Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” котри будзе отримани наиходзацого викенду у Дюрдьове.

Друга часц емисиї будзе пошвецена новинарки Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини Хелени Корпаш емитуюци єй остатню зняту документарну емисию.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)