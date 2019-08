У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним трицец штвартим числу новинох „Руске слово”, о проєктох котри буду финансовани зоз Буджетского фонду пише у рубрики „Тижньовнїк”, док о актуалносцох зоз Руского Керестура, Вербасу, Коцура и Дюрдьова пише рубрика „Нашо места”.

На бокох „Економиї” дати звит зоз Манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, док на „Култури и просвити”, медзи иншим, мож пречитац апел за помоц РНТ „Петро Ризнич Дядя”, а описани и друженя у Руским доме у Коцуре.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Дюром Салонтайовим зоз Коцура, а ту и нове предлуженє фельтону Мирона Жироша „Привредни живот Руснацох”.

Як преславене швето Преображенє Господнє у наших парохийох цо ше ровнаю по юлиянским календаре, а Шидянє свой Кирбай, пише на бокох „Духовного живота”, а турнирске лєто и початку новей першенственей сезони у фодбалу зазначел „Спорт”.

Додаток у тим чишлє „Дом и фамелия”, дзе и нове предлуженє „Женоблоґиї”, а у рубрики „Хладок и горуци тепши” понукаме даскельо рецепти зоз паприґу, у складзе зоз тогорочну керестурску манифестацию.

