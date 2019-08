Концом авґуста у Кули обука „Драга до успишного поднїмателяˮ

КУЛА – Национална служба за обезпечованє роботи, филияла у Зомборе, 29. и 30. авґуста орґанизує обуку „Драга до успишного поднїмателяˮ, у малей сали Скупштини општини Кула з початком на 9 годзин.

Гражданє котри жадаю порушац свою роботу можу ше приявиц за обуку у канцелариї число 2 Националней служби за обезпечованє роботи у Кули, а нєзаняти котри на евиденциї Националней служби за обезпечовнє роботи можу поднєсц вимогу зоз бизнис планом за субвенциї за самозанятосц на Явну поволанку Општини Кула и Националней служби за обезпечоване роботи Кула у виносу од 200 000 динари.

Циль того обучованя же би ше нєзанятим особом олєгчало порушованє власней роботи, односно же би здобули нєобходне знанє и способносци же би свойо дїловни идеї витворели до конкретних инициятивох.

Шицки котри ше приявя упознаю ше зоз явнима поволанками за самозанятосц прейґ поступку реґистрациї роботнї або подприємства, зоз способом конкурованя за безповратни средства, зоз основами поднїмательства, з правним аспектом бизнису, порцийну политику, виробком бизнис плана и з другима информациями котри значни за виробок дїловней стратеґиї и витворйованє условийох за дїловну отримовносц.

По законченю обуки, приявени здобуваю право на участвованє у явних поволанкох нєзанятим особом за додзельованє субвенцийох за самозанятосц, обвисцує Служба за обезпечованє роботи.

