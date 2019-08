Безплатна обука за гонорарну роботу

КУЛА – Општина Кула и Здруженє МНРО „Белава птица” орґанизую безплатну обуку за гонорарну роботу, у рамикох онлайн сервису котри будзе направени пре потримовку родичом у ґаздованю з їх обисцом.

Шицки котри законча обуку буду квалификовани за услуги помоци у обисцу и чуванє дзецох, а плановане направиц єдну єдинствену онлайн базу дзе шицки заинтересовани годни пренайсц особу за услуги котри им буду потребни.

Приявиц ше мож найпознєйше по 13. септембер на телефонске число 025/724-177, або на имейл: plavapticamnro@gmail.com, лєбо особнє у просторийох „Белавей птици” на адреси Ленїнова 17 у Кули.

Проєкт за потримовку родичом и родзеню дзецох финансийно потримало Министерство за демоґрафию и популацийну политику, а спомута обука лєм єдна часц у його реализациї.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)