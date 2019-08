Друженє зоз Кеном Ширилом у Руским културним центру

НОВИ САД – У Руским културним центру (РКЦ), вчера, 22. авґуста, було орґанизованє друженє зоз Кеном Ширилом зоз Зєдинєних Америцких Державох (ЗАД).

Друженє почало на 21 годзин, а зоз Кеном бешедовал Иван Канюх, док зоз анґлийского прекладал Андрей Канюх.

У краткей павзи були приказани инсерти зоз нам добре познатого филма „Ловар на єленї” (The Deer Hunter) зоз 1978. року, у хторим єст сцени у хторих мож лєгко препознац Руснацох.

Кен Ширила бешедовал o своїх путованьох по Европи хтори почали концом 80-их рокох. На тих стретнуцох здобул велїх приятельох, аж и у Сербиї. Окрем о местох хтори нащивел у Европи, було слова и о америцкей держави Охайо и местох у хторих жию Карпатски Русини, алє и други Славянє.

У предлуженю Кен гварел же у ЗАД, у союзней держави Охайо, у своїм родним месце Янґстаун (Youngstown), активно участвує у роботи познатого фестивалу „Симпли Славик”, на хторим ше каждого року у юнию сходза Американци славянского походзеня и своїм согражданом указую часц власней култури и традициї. Спомнул и же заинтересованосц за участвованє на тим фестивалу каждого року вше векша.

Уход бул шлєбодни, а Кен Ширила пополнєл приступнїцу и постал член РКЦ.

