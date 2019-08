„Днї паприґи” потвердзели угляд

Туристично-привредно-културна манифестация „Днї керестурскей паприґи” прешлого викенду отримана уж по осми раз на пиху шицких Керестурцох, а окреме паприґарох. Дзекуюци тей манифестациї, наш Керестур достал аж и титулу – Войводянскей престолнїци паприґи. Госцох було зоз цалей держави, та аж и споза гранїцох, а то лєм єден зоз указательох же интересентох за керестурски бренд єст надосц.

Поровнуюци зоз прешлим роком, того року було цо указац – найвецей парцели засадзени зоз паприґу наисце красни, очиглядно же им хвиля одвитує, алє можебуц и прето же керестурски паприґаре осторожнєйше приступели ґу планованю и роботи после чежкей прешлорочней сезони.

После даскельох рокох, достали зме и нову файту гибрида на оглядним полю, затераз ище вше под шифру, алє и нову фирму „ЗКИ” зоз Мадярскей котра рекламовала свойо нашенє. Власнїк оглядного поля, искусни керестурски продукователь Малюш Чуни удатно указал и доказал же и гибрид мож пестовац зоз технолоґию яку ше применює у валалє. Медзитим, велї твердза же заш лєм паприґа зоз домашнього нашеня на истим полю за ниянсу красша. Иста ситуация була и прешлих рокох, цо можебуц озбильни арґумент же Керестурци маю вецей як добре нашенє власней сорти. Потвердзенє того и факт же найчежша тогорочна паприґа мала скоро 500 ґрами, а то тото прецо плоди керестурскей паприґи таки глєдани.

Важне же и одкупйоваче задовольни зоз квалитетом тогорочного роду. Високи процент першей класи и квалитетну другу класу сиґурно будзе лєгчейше попредац, голєм ше так шицки наздаваю. Цо ше дотика цени, то боляца тема, перши одкуп почал зоз 90 динари за килограм, а тераз є уж 60, з дня на дзень вше менєй, алє ше обчекує же цена нє будзе менша од 50 динари, но то уж укажу кулминация и епилоґ сезони.

Добре же попри червеней роговей паприґи Керестурци почали продуковац и други файти, так єст законтрачени менши поверхносци билей бабури, феферони и парадичовей паприґи. Чом би наш валал убудуце, як цо дараз було, нє бул препознати и по других файтох паприґи, кед купци уж ту?!

Цо ше дотика културней часци програми – нєт цо догнац. Одмерана, праве яка треба же би була. Медзитим, убудуце би можебуц требало дакус вецей уваги пошвециц праве польом зоз паприґу и нащивиц вецей парцели зоз домашню сорту. Кед причина прецо числени госци приходза же би видзели керестурску сорту и керестурску технолоґию продукциї, прецо вец рекламовац лєм цудзе?

Общи упечаток же манифестация Днї паприґи уж нашла свойо место при жительох Керестура, а позната є уж и надалєко, та прицагує числених нащивительох з околїска, алє и здалєка. Так паприґа промовує Керестур, алє и Руснацох. На привитним транспаренту у центру валала надпис манифестациї бул виписани двоязично, и конферанса водзена на руским язику, алє ше муши пригвариц же на урядовим отвераню домашнї нє привитали госцох перше по руски як би ше и швечело, понеже ше руски язик службено хаснує у Општини Кула.

