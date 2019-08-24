Нєшка Дюрдьов дочека госцох

ДЮРДЬОВ – Тогорочни 17. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе“ нєшка, 24. авґуста, привита госцох и учашнїкох у Рускей школи на 17 годзин, кед будзе отворена вистава под назву „Дакеди було…“, и на 20 годзин на фестивалскей часци.

На Фестивалу буду участвовац културно-уметнїцки дружтва зоз Петровцох, Миклошевцох, Шиду, Нового Саду, Коцура, Кули, Вербасу, Рускогo Керестура, Бикич Долу, Нового Орахова и Дюрдьова, а у ревиялней часци Фестивалу наступи шпивацка ґрупа „Дюрдєвак“ зоз Дюрдьова и Мишана шпивацка ґрупа „Жуковина“ зоз України.

Пропозициї Фестивалу за облєчиво и шпиванє и того року остали исти – жени, дзивки и хлопи маю буц облєчени до руского народного шветочного облєчива, жени вивязани до фитюли або баршоня, а хлопи з калапом на глави. Наступ и далєй огранїчени на седем минути за два шпиванки по ґрупи, єдна акапела и єдна у провадзеню оркестра, без матрици.

После преглашованя найлєпшей шпивацкей ґрупи и додзельованя специялней награди, друженє будзе предлужене у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

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