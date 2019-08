Отримана позарядова Скупштина ЛАҐ-и

КУЛА – На позарядовей Скупштини Локалней акцийней ґрупи (ЛАҐ) „Шерцо Бачкиˮ, хтора отримана 22. авґуста, прилапени нови Статут орґанизациї по хторим формована нова орґанизацийна структура ЛАҐ-у формовани нови орґани и вибрани до нїх нови члени, а медзи нїма и особи з Руского Керестура.

Як стої у звиту зоз Скупштини на општинским сайту, з новим Статутом ЛАҐ дефиновани як партнерство за териториялни рурални розвой хтори облапя шицки населєни места општинох Кула и Вербас, а нє лєм кулску општину як було потераз.

Догварене и заєднїцки виробиц Локалну стратеґию руралного розвою, а зоз обєдиньованьом двох локалних штредкох т. є. зоз заєднїцку роботу и анґажованьом їх явного, приватного и цивилного сектору годно лєгчейше апликовац за цо вецей средства як зоз покраїнских и републичних орґанох, так и з европских фондох.

На Скупштини вибрани нови Управни одбор у хторим член и Славица Катона, предсидателька керестурского Здруженя женох „Байкаˮ, до новооформеней Комисиї за вибор проєктох вибрана и Любица Няради предсидателька Туристичного здруженя „Руски Керестур”, а член Ґрупи за планованє будзе и приватна поднїмателька Наталия Емейди, док спред цивилного сектору Михайло Катона вибрани до Надпатраюцого одбору.

