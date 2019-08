Ювилейне стретнуце основних и штреднїх школох 

НОBЕ ОРАХОBО/БАЧКА ТОПОЛЯ – У орґанизациї Дружтва за руски язик, литературу и културу, пияток 23. авґуста, отримани ювилейни 25. Стретнуца руских основних и штреднїх школох у Новим Орахове и Бачкей Тополї.

Того дня Нове Орахово и Бачка Тополя дочекали школярох зоз рижних местох у котрих жию Руснаци – Руского Керестура, Коцура, Нового Саду, Ґосподїнцох, Дюрдьова, Вербасу, Савиного Села, Шиду, Беркасова, Петровцох, Миклошевцох и Бачкей Тополї. Програма Стретнуца була богата и рижнородна.

Сход бул у Основней школи „18. октобер“ у Новим Орахове у котрей було и отворене Стретнуце зоз пригодну програму, котру виведли школяре. Потим ше обишло етно-хижу, теметов и церкви у Новим Орахове. Одход до Бачкей Тополї бул резервовани за обиходзенє Основней школи „Чаки Лайош“, Спортскей академиї и Музея, а Стретнуце закончене после заєднїцкого полудзенку и друженя.

