Културни живот подзвигнути на висши уровень

Одкеди у Коцуре отворени Руски дом, єдна часц активистох КУД „Жатва” запровадзує красну традицию – каждей нєдзелї вечар ґрупа ентузиястох свой шлєбодни час препровадзи у тих просторийох на друженьох.

Нєдавно главна тема була закончена ,,Коцурска жатва” и сумированє упечаткох после тей ювилейней манифестациї.

Як зме дознали од присутних, на концу шицки задовольни як прешла програма тогорочней Манифестациї, алє найбаржей ше цеша же у Дружтве створени таки амбиєнт же єст вецей сотруднїкох як цо то було предходних рокох.

– Скорей було мало людзох, а тераз ше тот круг преширел и вони сами чувствую же треба же би прилапели одредзени роботи. Тримам же то найвекше напредованє у цалей тей ситуациї – визначел предсидатель КУД ,,Жатва” Микола Шанта, котри и сам порядни на тих нєдзельових друженьох.

КАЖДЕ ЗНАЛ СВОЙ ЗАДАТОК

Як додала и подпредсидателька Дружтва, Весна Раґаї-Цап, вона тиж задовольна з активносцу людзох, прето же кажде знал свой задаток, задлуженя и на тот способ шицко добре функционовало.

– Кед ше поровна ,,Коцурску жатву” зоз другима нашима манифестациями, я ше цешим же на нашей, хтора у началє фолклорного типа, маме и тот сеґмент литератури – гварел Шанта.

Вон визначел же ше вибера литературу зоз фолклора, дацо цо би було интересантне нашому народу, алє источашнє ше трудзи найсц простор за даяки нови вирази, цо цикаве младим людзом.

– Ми знаме цо припада такей файти програми, алє то нагода же би даєдни сеґменти нашей роботи були указани. Єст даяки критики же подаєдни часци програми ту нє припадали, алє дзеци хтори тоту програму пририхтали, вони ту припадаю – потолковал Шанта.

Зоз шансу же би участвовали и указали цо робели, по Шантовим думаню, а и думаню шицких активистох, дзеци ше поцеша же указали свой труд и останю у ,,Жатви”. Тиж визначел же шицко тото твори добру атмосферу.

По його словох тераз добра атмосфера у фолклорним ансамблу з котрим роби Михаїл Римар зоз Нового Саду, алє и у младежскей шпивацкей ґрупи котру водзи Агнета Тимко Мудри, як и у женскей жридловей шпивацкей ґрупи котра тото Дружтво на даяки способ и профилує як фолклорни сеґмент.

Шанта наглашел же у тим Дружтве финкционує и ритмична ґрупа, як и литературно-ґлумецка, а шицки ше вєдно буду намагац же би ше розвило ище нови сеґменти за котри би людзе були заинтересовани и пре тото приходзиц до Руского дому.

ПРИОРИТЕТ ЧУВАЦ КУЛТУРУ

– Приоритет нам чувац руску културу, прето зме ту и прето постоїме. Алє, вше чловек муши буц флексибилни и за други интересованя. Було би добре кед би ше родичи баржей заинтересовали, як и просвитни роботнїки, алє то шицко процеси. Рахуєм же ше то єдного дня и витвори – гварел Шанта.

На концу ше шицки зложели же зоз тогорочну програму, манифестация ,,Коцурска жатва” подзвигнута на висши уровень. Подзековали делеґациї Општини Вербас котра прияла коцурску делеґацию вєдно зоз делеґацию зоз Словацкей, Туристичней орґанизациї Општини Вербас котра вельо помогла Манифестациї, як и другим хтори дали учасц у твореню и орґанизованю Манифестациї, а то Здруженє младих, Дом култури, Школа, КУД „Завичайно врело” и дзепоєдни поєдинци.

