На гевтот викенд Културна манифестация „Миклошевци 2019”

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Културна манифестация „Миклошевци 2019”, XXXIV по шоре, будзе отримана наиходзацого викенду, 31. авґуста и 1. септембра, у Миклошевцох, у Републики Горватскей.

Соботова програма, 31. авґуста, почнє зоз XXVIII Спортскима бависками „Яша Баков” у малим фодбалу „3 на 3”, на стадиону ФК „Русин” у Миклошевцох.

На 18,45 годзин будзе отворена вистава вишивкох КУД „Яким Ґовля”, а у просторийох основней школи, на 19 г., поетско-музични вечар на хторим будзе промовована кнїжка и малюнки Владимира Провчия „Рєка”. У цаловечаршей програми, хтора почнє на 20 годзин, представя ше члени КУД „Яким Ґовля” и Дружтва Русинох и Українцох „Калїна” зоз Рєки.

На нєдзелю, после покладаня венцох на 10,45, а потим и Служби Божей, коло 11,30 годзин очекує ше приход бициґлистох з Руского Керестура, а смотра фолклору „Поздрав ровнїни”, на хторей наступя вецей културно-уметнїцки дружтва, почнє на 15 годзин. На 20 годзин цаловечарши концерт писньох и танцох отрима КУД „тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Тогорочну манифестацию орґанизує домашнї КУД „Яким Ґовля”, под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, а сопокровителє Општина Томповци и Союз Русинох Републики Горватскей.

