Презентация за лєпшу безпечносц гражданох и маєтку

ШИД – Всоботу, 24. авґуста, у Културно-образовним центре у Шидзе, отримана презентация Полицийней станїци Шид и їх активносоцох на злєпшаню безпечносци гражданох и їх маєтку.

На сходзе бешедовали Радослав Лакич, командир у Полицийней станїци, Радивой Дабич, руководитель транспортного сектору, як и Зоран Вуколич, началнїк Полицийней станїци, а у мено локалней самоуправи бешедовал Деян Коїч, член Општинскей ради.

Локална самоуправа зоз фонда од наплацених карох за потупеня за предходни три роки опредзелєла коло 2,5 милиони динари и донирала за набавку потребней опреми Полицийней станїци.

Опрез будинка Културно-образовного центра були виложени транспортни превозки, а гражданом дзелєни промотивни флаєри на тему безпечносци, як и жовти лайбики бициґлистом як єдней з найзагроженших катеґорийох учашнїкох у транспорту.

