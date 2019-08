Виронаучни дзеци з наших парохийох нащивели Суботицу

СУБОТИЦА – Виронаучни дзеци младшого возросту зоз Коцура, Кули и Руского Керестура внєдзелю, 25. авґуста, нащивели Суботицу и Палич.

Домашнї им були Иґор Сабо и Иван Гарди спред Дружтва Руснацох зоз Суботици. Дзеци нащивели синаґоґу и Катедралну церкву св. Терезиї Авилскей дзе их катедрални парох Стєпан Беретич привитал и погуторел интересантносци о самей катедрали.

Виронаучни дзеци потим пошли до Зоолоґийней загради и на озеро Палич. На тот вилєт провадзели их ш. Ауґустина ССНДМ, катехетка Кристина Бесерминї и Никола Ґайдош. Службу Божу у Францисканскей церкви служел о. Михайло Малацко под час котрей було и кресценє Санї Регак.

