Руску шпиванку и обичаї ше нє забува

ДЮРДЬОВ – Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе“ отримани 24. авґуста у Дюрдьове.

Госци и нащивителє фестивалу мали нагоду опатриц виставу у Рускей школи под назву „Дакеди було…“, а вистава „Стари ремесла“ , як цо уж скорей обявене, того року була одказана.

Змагательна часц програм отримана у велькей сали, шицких присутних привитал предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, а тогорочни фестивал отворел предсидатель Скупштини Општини Жабель Радован Чолич. У програми участвовали 14 културно-уметнїцки дружтва зоз жеми и иножемства, котри участвовали у змагательней часци фестивалу, а у ревиялней часци, публика мала нагоду чуц и видзиц Вокалну ґрупу „Жуковина“ зоз України.

Першу награду на тогорочним Фестивалу достала мишана младша ґрупи КУД „Жатва“ зоз Коцура, а специялну награду достала дзивоцка ґрупа КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова. Писнї вибрал фахови жири у чиїм составе були Агнета Тимко Мудри, Татяна Колєсар Ґвоїч, Мирослава Даждиу, Сенка Станкович и Борислав Барна.

По законченю фестивалскей часци, друженє предлужене у просторийох КУД „Тарас Шевченко“, дзе домашнї за шицких учашнїкох обезпечели вечеру и добру розвагу котра тирвала до ранших годзинох.

