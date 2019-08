БИКИЧ – На швето Успения Пресвятей Богородици, познатше як Велька Матка Божа на стреду, 28. авґуста, церква и вирни преславя храмове швето – Кирбай.

Служба Божа з тей шветочней нагоди будзе служена на 10,30 годзин, а обчекує ше приход госцох и зоз других наших парохийох.

