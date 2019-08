Перша побида ОФК „Бикич” на початку першенства

ШИД – Змаганя у 1. колу, хтори бавени вчера, означели початок єшеньскей часци першенства у Медзиопштиснкей фодбалскей лиґи Срим – ґрупа Заход, у хторей ше змагаю пейц клуби з општини Шид.

ОФК „Бикич” дома победзел Фрушку гору з Руми з 2:1, Сримец з Беркасова дома страцел од Гранїчара з Адашевцох з 2:0.

Шидска Єднота на госцованю у Сримскей Митровици победзела з 1:0 Трґовачки, а у Бешенову БСК победзел Обилич 1993 з Куковцох з 3:1.

На таблїчки Гранїчар треци з трома бодами кельо маю и ОФК „Бикич” на штвартим и Єднота на пиятим месце, а без бодох дванасти Обилич 1993 и тринасти Сримец.

У другим колє будзе дерби у Бикичу дзе ОФК „Бикич” дочекує беркасовски Сримец, Гранїчар будзе бавиц процив Зеки Булюбаши, Єднота дочекує БСК, а Фрушка гора будзе домашня Обиличу 1993.

