Водовод у Бикичу и Привиней Глави под управу ЯКП „Водовод“

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид отриманей вчера, 26. авґуста, одборнїки принєсли одлуку же би водовод у Бикичу и Привиней Глави, хтори у децембру прешлого року придати на хаснованє, бул под управу ЯКП „Водовод“ хтори ше стара и о других водоводох по валалох.

СО принєсла и одлуки о пречисцованю и одводзеню одрутних водох, потим о местох за явни паркинґи, як и о плану детального реґулованя за державну драгу од Нештина у општини Бачка Паланка спрам Ердевику у општини Шид.

Тиж принєшени и одлуки о кварталним дїлованю явних комуналних подприємствох „Водовод“, „Стандард“ и „Явне ошвиценє, услуги и отримованє“ за перши шейсц мешаци того року.

На схадзки Никола Тараїч, потерашнї о. д. директора Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“ меновани за директора на период штири роки, а СО принєсла и вецей одлуки о маєтних и кадрових питаньох.

