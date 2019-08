ФК „Бачка 1923“ страцела у першим колу

НОBИ САД – Першенствене змаганє 1. кола одбавене у Новим Садзе 25. авґуста з початком на 10 годзин, у котрей госцуюца екипа ФК „Бачка 1923“ зоз Дюрдьова страцела од домашнєй екипи ФК „Индекс“ зоз Нового Саду з резултатом 0:5 (0:1).

Ґоли на тим змаганю посцигли: Недич Ґоран у 45 минути, Сендерак Марко у 59 минути, Попин Никола у 68., Баняц Петар у 79. и Попин Никола посцигнул свой други ґол у 83 минути.

Шлїдуюце змаганє предвидзене за 28. авґуст з початком на 17 годзин на главним терену у Дюрдьове.

