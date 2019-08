На Турниру у кошарки найлєпша „СФРЮˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Домашня екипа „СФРЮˮ освоєла перше место на Турнире у кошарки „3 на 3”, погар, златни медалї и 50 одсто од уплатох за участвованє на турнире. Друга була екипа „Комфорд ˮ з Руского Керестура, а треца „Олимпик” з Коцура хторим припадли и 30, односно 20 одсто од уплатох. За найлєпшого бавяча Турниру преглашени Деян Надь.

Турнир у кошарки „3 на 3” позберал дванац екипи, а отримовал ше на кошаркашским терену на керестурским пияцу вечарами од 15. по 24. авґуст, прицагнул и красне число публики, а орґанизовал го Борис Югик.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)