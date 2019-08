Першираз Подобова колония „Руски Керестур 2019ˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руска матка у септембру витвори три активносци, медзи хторима 14. септембра першираз будзе отримана Подобова колония „Руски Керестур 2019ˮ. О шицких було бешеди на схадзки Управного одбору (УО) Матки 24. авґуста, а винєшена и анализа и оцена XV Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох.

УО на своєй остатнєй схадзки бешедовал и о запровадзеню пририхтованьох за IV Стретнуце поетох, литературних и музичних творительох РМ хторе у Керестуре будзе 21. септембра. И колония и стретнуце нєпоштредно орґанизує керестурски Месни одбор РМ.

У септембру, 27. у Шидзе на шоре IV Русински филмски фестивал „Русин филм фест” хтори нєпоштредно орґанузує Реґионални одбор РМ за Срим у Шидзе, чия програмска тема буду обичаї Русинох/Руснацох/Лемкох.

Члени УО РМ присутни на схадзки позитивно оценєли у юлию отримани Шветови конґрес зоз одредзенима суґестиями, а на схадзки презентоване и нове 31. число глашнїка РМ „Руснакˮ.

