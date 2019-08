Наютре Кирбай у Коцуре

КОЦУР – Наютре, 28. авґуста, у Коцуре будзе преславене швето Успениє Пресвятей Богородици – Велька Матка Божа по юлиянским календаре, односно Кирбай. Тото храмово швето у Коцуре означую и грекокатолїцка и православна церква.

Архиєрейска Служба Божа у коцурскей грекокатолїцкей церкви почнє на 10 годзин, а будзе ю служиц преосвящени владика кир Георгий Джуджар.

Вирни того дня дочекаю и своїх госцох, а обчекує ше же и того року будзе нащивена вашарска часц Кирбаю, як и забавни парк котри змесцени у школским дворе. Млади буду мац нагоду виберац место за розвагу у валалских кафичох, котри з нагоди того швета звекшали свойо капацитети и понукаю музику за шицки смаки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)