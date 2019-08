КУД „Жатва” путує до Львова

КОЦУР – У України, у Львове, 31. авґуста будзе отримани Медзинародни фолклорни фестивал „Орнаменти – фест”, на хторим буду участвовац ансамбли зоз Польскей, Словацкей, Молдавиї, Словениї, України и ансамбл КУД „Жатва” як представнїк Сербиї.

На фестивалу у України КУД „Жатва” ше представи зоз фолклорним ансамблом котри виведзе даскельо танци, а наступи и женска жридлова шпивацка ґрупа старша, мишана шпивацка ґрупа младша и даскельо соло шпиваче.

Як гварел предсидатель „Жатви”, Микола Шанта, окремни средства за путованє до иножемства того року нє достали.

– Идземе на вельким автобусу, та попри аматерох „Жатви” и други заинтересовани путнїки маю можлївосц присц з нами. Дакус средства зме обезпечели, алє то нєдостаточно же би ше вифинансовало цали фестивал. Сами аматере плаца по 8 тисячи динари, а госци плаца по 10 тисячи динари – визначел Шанта.

Аматере „Жатви” и госци на драгу рушаю 29. авґуста на 2 годзин по пол ноци, а врацаю ше на нєдзелю, 1. септембра.

