Нєшка Кирбаї у Коцуре, Бикичу и Индїї

КОЦУР/БИКИЧ/ИНДЇЯ – Нєшка, 28. авґуста, на швето Успения Пресвятей Богородици, або на Вельку Матку Божу, вирни коцурскей, бикичскей и индїйскей парохиї преславюю храмове швето – Кирбай.

Кирбай будзе преславени зоз Службами – у Бикичу на 10,30 годзин, у Индїї на 11 годзин, а Архиєрейску Службу Божу у коцурскей грекокатолїцкей церкви на 10 годзин будзе служиц преосвящени владика кир Георгий Джуджар.

Вирни нєшка дочекаю и своїх госцох, а очекує ше же и того року будзе нащивена и вашарска часц Кирбаю.

