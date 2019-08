ФК „Русин” бавел нєришено

ПАРАҐЕ – У другим колє єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Зомбор 25. авґуста, ФК „Русин” як госц бавел нєришено 1:1 (0:0) процив екипи ФК „Будучносцˮ зоз Параґох.

Ґол за Русин у 81. минути посцигнул Бранкович Боян, а у 92. минути за домашнїх досудзени пенал хтори реализовал Марич Стефан, та змаганє закончене нєришено.

За Русин бавели капитен Надь Михайло, Голик Боян, Ланчужанин Реля, Надь Боян, Маркович Оґнєн, Давидович Деян, Дражен Веселинович, Дюканович Срдян, Бранкович Боян, Вуйович Владан, Вуйович Филип, у резерви були Тома Филип, Будински Деян, Виславски Желько, та Будински Иван хтори и вошол до бависка у 80. минути.

У идуцим трецим колє, на нєдзелю 1. септембра, екипа Русина дочекує ФК „Полет” зоз Каравукова. Змаганє на Ярашу почина на 17 годзин.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)