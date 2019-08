Конкурс за реґресованє путованя штредньошколцом

КУЛА – Оддзелєнє за дружтвени дїялносци Општинскей управи Кула, 26. авґуста и того року розписало Конкурс за витворйованє права на часточне лєбо цалосне реґресованє драгових трошкох путованя школяром штреднїх школох, а тирва по 6. септембер.

Право и на часточне и на реґресованє 100 одсто маю школяре хтори уписани до штреднїх школох звонка териториї општини Кула, дзе каждодньово лєбо лєм викендами путую до других општинох у АП Войводини абодо городу Беоґраду.

Шклояре хтори можу витвориц право на подполне реґресованє трошкох путованя до штреднїх школох муша буц зоз фамелийох хтори примаю социялну пенєжну помоц, зоз фамелийох самохраних родичох, кед же су треце и кажде шлїдуюце дзецко у своєй фамелиї цо потвердза з кресценима писмами за шицки дзеци, як и школяре зоз ромских фамелийох.

Комплетни текст Конкурсу и потребну документацию мож найсц на урядовим веб-боку Општини Кула www.kula.rs у рубрики Конкурси, а вимоги придац до Услужного центру општинскей управи, Ленїнова 11.

