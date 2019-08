Три боди остали у Нєґошеве

КОЦУР – У другим колє Подручней лиґи Суботица коцурски ФК „Искра“ госцовал у Нєґошеве, дзе прешлого року змаганє закончене зоз инцидентом на котрим єдному бавячови Искри поламани нос. Тогорочне змаганє закончене без инциденту, а домашнї „Пролетер“ зазначел три боди, понеже победзел зоз 4:3.

Ґоли за „Искру“ на тим змаганю дали Боґдан Сталевич, Марян Малацко и Милан Пєшивац.

У шлїдуюцим колє Искра у Коцуре будзе бавиц процив Обилича зоз Нового Кнежевца, єдиней екипи котра у перших двох колох победзела на обидвох змаганьох и хвильково є лидер на таблїчки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)