Иґор Фейса з Коцура треци у ораню

СРБОБРАН – На парцели Польопривредного добра АД „Пионир” при Србобрану всоботу, 24. авґуста, отримана ювилейна, 20. „Србобранска бразда”, змаганє орачох у катеґориї лєгких, штреднїх и чежких тракторох, на хторей треце место завжал Иґор Фейса з Коцура.

У ораню ше змагали 70-ерме польопривреднїки зоз општинох Србобран, Вербас, Бечей, Темерин, Жабель, алє и з найоддалєнших местох Сербиї, як и госци зоз сушедней Мадярскей.

Манифестацию отворел покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство др Вук Радоєвич и з тей нагоди гварел Покраїнски секретарият за польопривреду потримує орґанизованє традицийних манифестацийох ширцом Войводини, хтори доприноша унапредзеню и розвою польопривреди.

Фахови жири, у чиїм составе професоре з новосадского Польопривредного факултета, оценьовал як ше отвера бразду, як ше трима напрям, чи бразда глїбока праве тельо кельо треба же би ше жем порихтало же би була цо роднєйша, ровномирносц глїбини и общи випатрунок ораня, як и законченє роботи.

Квалитет ораня оценьовани за лєгку А катеґорию, за штредню Б катеґорию и чежку Ц катеґорию. Першопласовани достали по 25 000 динари, другопласовани по 20 000, а трецепласовани по 15 000 динари.

Треце место у А катеґориї завжал Иґор Фейса зоз Коцура, хтори на змаганю представял Польопривредну школу зоз Футоґу, дзе тераз почнє до трецей класи.

– Волали ме зоз школи най придзем на змаганє и укажем цо сом потераз научел и же бим видзел як други ору. Орем од осмей класи, оцец ме научел, а и у школи на пракси ореме, так же мам досц знаня и искуства. Першираз у живоце сом ше змагал и освоєл одличне треце место. На змаганю було прекрашнє, презадовольни сом и барз ми значи награда – виявел Иґор Фейса.

