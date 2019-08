У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована ширша репортажа зоз Туристично-привредно-културней манифестациї „Днї керестурскей паприґиˮ.

У другей часци емисиї буду приказани даскельо гуморески як здогадованє на нєдавно упокоєного вецейрочного сотруднїка Якима Папуґу Кичка, у явносци познатого як дїдо Ферко.

Драгописна репортажа зоз Трсту будзе у трецей часци емисиї.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

