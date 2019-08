Дом култури Руски Керестур достал согласносц на план роботи у 2020. року

КУЛА – На вчерайшей, 22. по шоре схадзки Општинскей ради, по дньовим шоре прилапени програми роботи установох у култури котрим снователь Општина Кула, за 2020. рок.

Согласносц дата на програми роботи зоз финансийнима планами – Дому култури Руски керестур, Дому култури Червинка и Културному центру у Кули, а програма роботи Дома култури Сивец нєприлапена пре нєдостаток финансийного плану.

Попри тим, на схадзки принєшене и Ришенє о додзельованю средствох зоз чечуцей буджетскей резерви котри ше виплацує на основи судских поровнаньох за трошки приходу и одходу на роботу занятим, односно ципелкаром.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)