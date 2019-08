Гуманитарна акция за фамелию Чордаш

ВЕРБАС – На соботу 7. септембра на 19 годзин у кафе-бару „Ґалия”, при автобусней станїци у Вербаше, будзе аукция фодбалских дресох и турнир у пикаду, а шицки позберани пенєж будзе уплацени фамелиї Чордаш зоз Вербасу.

Тота фамелия жиє у нєвигодних условийох, без струї и води од 2008. року, а лєм за електричну струю мали би уплациц коло 80 000 динари.

Гуманитарней акциї одволали ше и приложели свойо ориґинални дреси з подписом нашо преславени спортисти: Неманя Матич (Манчестер юнайтед), Матия Настасич (Шалке 04), нашо найвекши кошаркашки клуби „Червена гвизда” и „Партизан” зоз дресами своїх капитенох Бранка Лазича и Новици Величковича, як и Вербащань Василиє Вучетич, член шпанского першолиґаша „Билбао Баскета”.

Початни цени дресох виноша – „Билбао Баскет”– 100 eври, KK „Червена гвизда” – 150 eври, KK „Партизан” – 150 еври, „Шалке 04” – 150 eври и „Манчестер Юнайтед” – 250 еври.

Кед ше дреси нє преда, буду положени на интернет аукцию, а шицки средства хтори ше позбера вецей як потребне, буду прешлїдзени за гуманитарни потреби.

Котизация за участвованє на турниру у пикаду добродзечна, а буду положени и шкатули за добродзечни прилоги

Орґанизаторе поволую шицких людзох добрей дзеки же би ше уключели до акциї и помогли спрам своїх можлївосцох.

