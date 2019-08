Новинаре новосадского „Дньовнїкаˮ нащивели Руски Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Новосадски информативно-политични новини „Дньовнїкˮ стреду 28. авґуста нащивели Руски Керестур, жадаюци представиц своїм читательом валал, з окремним огляднуцом на продукцию паприґи.

Найвецей ше интересовали за продукцию паприґи, о тогорочней сезони, яки квалитет паприґи и одкуп, о чим им найвецей бешедовала предсидателька Здруженя паприґарох „Капсикум анумˮ Душица Орос.

Новинарох интересовало и чи ше до продукциї паприґи уключую млади, о чим им вецей информациї дал млади продукователь Желько Орос, у чиїм обисцу наишли на вельку роботу – преберанє паприґи.

Наталия Емейди спред Здруженя женох „Байкаˮ поинформовала госцох о активносцох и роботи того здруженя, а спред Туристичного здруженя „Руски Керестурˮ його предсидателька Любица Наради, и з екипу „Дньовнїкаˮ обишла валал, будинок Замок и музейну збирку, Катедралу св. оца Миколая, керестурски базен и други интересантносци у валалє.

