Торжествено преславени Кирбай

БИКИЧ – Вчера, на швето Успения Пресвятей Богородици, церква и вирни у Бикичу преславели Кирбай зоз Службу Божу.

Богослуженє предводзел о. Владимир Медєши, капелан зоз Руского Керестура, а сослужели домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка и римокатолїцки парох зоз Шиду о. Никица Бошнякович, а богослуженю ше придружел и о. Дарко Рац, парох з Бачинцох.

О. Медєши и наказовал о значносци Мацери Божей у християнским живоце и шицким вирним повинчовал щешлїви Кирбай.

Служба Божа закончена зоз шпиваньом „Многолїтствия“, а медзи вирнима було и госцох зоз других наших парохийох.

