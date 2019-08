У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним трицец пиятим числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” наявює трибину и виставу з нагоди 100-рочнїци од снованя РНПД, док звит зоз Скупштини ЛАҐ у Кули и зоз схадзки СО Шид, як и вистку о кошеню амброзиї у Вербаше дава рубрика „Нашо места”.

На бокох „Економиї” мож пречитац напис о розвою будовательного фаху и младих котри у нїм робя, о едукациї о иновацийох у польопривреди, а ту и и текст зоз манифестациї „Србобранска бразда”.

На „Култури и просвити”, медзи иншим, мож пречитац о Фестивалу жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове, як и о Стретнуцу руских школох котре отримане у Новим Орахове и Бачкей Тополї.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Янком Медєшовим зоз Руского Керестура, дзе и нове предлуженє фельтону Мирона Жироша „Привредни живот Руснацох”.

На бокох „Духовного живота” розпатрани можлївосци и проблеми виронауки у Новим Садзе, а о традицийней фиякерияди у Шидзе и повтореним медзинародним успиху у статичней апнеи Милана Шолаї зоз Коцура зазначене на „Спорту”.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”, а ту, як и звичайно кед лєтня шема, рубрика „Хладок и горуци тепши”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)