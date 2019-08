Вирни з владиком и госцами преславели Кирбай

КОЦУР – На швето Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 28. авґуста, преславени Кирбай. Тото храмово швето означую и грекокатолїцка и православна церква.

Архиєрейска Служба Божа у коцурскей грекокатолїцкей церкви почала на 10 годзин. З нагоди того швета, Службу служел преосвящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужели священїки з наших парохийох и госци.

Владика у своєй казанї бешедовал о значносци швета, шицких вирних у полней церкви здогаднул на вельки жертви Пречистей Дїви Мариї. Паноцом, парохияном и численим госцом повинчовал швето, а по законченю Служби була процесия коло церкви.

Кирбайски вашар у центру валала бул вельки и нащивени. Наймладшим найинтересантнєйши бул забавни парк котри бул змесцени у школским дворе. Млади место за розвагу нашли у валалских кафичох котри понукали музику за шицки смаки. Шицки коцурски погосцительни обєкти були полни, бо Коцурци того дня привитали и своїх госцох.

