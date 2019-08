Нашлїдзуйме Марию

ИНДЇЯ – Успениє Пресвятей Богородици у Индїї преславене зоз Службу Божу хтору предводзел декан сримски о. Михайло Режак зоз Шиду, а сослужели Дамян Кича ЧСВВ зоз Кули, о. Владислав Варґа зоз Беоґраду и Сримскей Митровици и о. Михайло Шанта зоз Руского Керестура, а бул и богослов з Нового Саду Ярослав Варґа.

У своєй казанї о. Владислав Варґа бешедовал о Пресвятей Дїви Мариї хтора нам помага, алє и хтора присутна у швеце и треба ю нашлїдзовац у каждодньовим живоце.

Як гварел о. Владислав, на шветочним Богослуженю були велї вирни, хтори на концу пошвецени з пошвецену воду и одшпиване многолїтствиє. Аґапе и кирбайске розположенє предлужени зоз госцами у приватних обисцох.

