Закончує ше акция предаваня кнїжкох и термин за придаванє рукописох

НОВИ САД – Акция предаваня виданьох НВУ „Руске слово” по вигоднєйших ценох за 30 одсто, закончує ше наютре, 1. септембра. По тот термин тирва и явна поволанка за придаванє рукописох за обявйованє кнїжкох по руски з обласци поезиї, прози, наукових и есеїстичних жанрох, литератури за дзеци, младих и одроснутих котри розписала НВУ „Руске слово”.

Виданя нашей Установи мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе (Булевар ошлєбодзеня 81/7 поверх) и Руским Керестуре (Дописовательство у бувшей Друкарнї, 2 поверх), при колпортерох, або наручиц прейґ пошти на тел: 021 6613 697.

