Отримана 33. схадзка Скупштини општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Схадзка Скупштини општини Жабель, 33. по шоре, отримана стреду 28.авґуста у велькей сали будинку локалней самоуправи.

На схадзки, котру водзел предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич, принєшене Ришенє о даваню согласносци за Ришенє о розподзельованю заробку Явного комуналного подприємства „Чистота“ Жабель за 2018. рок, як и Ришенє за даванє согласносци на трецу вименку Програми роботи Явного комуналного подприємства „Чистота“ Жабель и на штварту вименку Програми дїлованя Явного комуналного подприємства „Водовод општини Жабель“.

На схадзки, тиж так, було слова и о Рочним звиту о роботи, финансийним звиту, як и о звиту о роботи и инвестицийох тих двох явних комуналних подприємствох за рок котри за нами.

