ДЮРДЬОВ – На главним терену Фодбалского клуба „Бачка 1923“ у Дюрдьове, 28. авґуста з початком на 17 годзин, одбавене змаганє 2. кола у котрим госцуюца екипа „ФК Петроварадин“ зоз Петроварадину победзела домашню екипу ФК „Бачка 1923“ зоз Дюрдьова зоз резултатом 2:1 (1:0).

Ґоли за домашню екипу посцигли Роґич Милан у 3. минути и Дюрич Марко у 65. минути, а за госцуюцу екипу ґол посцигнул Мудрич Никола у 79. минути.

