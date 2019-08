Керестурци на Фестивалу традицийних єдлох

РУСКИ КЕРЕСТУР/БАЙМОК – На „Дньох бунєвацкей културиˮ, на Фестивалу традицийних єдлох у Баймоку, на соботу 31. авґуста, як госци буду участвовац Желько Ковач, спред Националного совиту Руснацох, предсидателька Туристичного здруженя „Руски Керестурˮ Любица Няради и Славка Варґа зоз Здруженя женох „Байкаˮ.

Фестивал „Днї бунєвацкей културиˮ почина нєшка, 30. авґуста, у просторийох КПД „Єдинствоˮ, а пошвецени є значносци бунєвацкей особносци. Други дзень „Дньох бунєвацкей културиˮ, 31. авґуст, будзе у знаку Етно-фестивала бунєвацких националних єдлох котри буду прихтовац жителє местох дзе жию Бунєвци. Свойо традицийни смаки пририхтаю и представнїки других националних меншинох, медзи котрима и руска меншина.

Святочне отверанє Фестивалу будзе на соботу 31. авґуста на 10 годзин з пригодну културну програму. „Днї бунєвацкей културиˮ орґанизує Бунєвацки културни центер уж 14 роки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)