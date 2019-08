Млади зоз Дюрдьова поволую шицких на Гаваї парти

ДЮРДЬОВ – Тогорочна журка Гаваї парти, под назву „Aloha summer“ будзе отримана на соботу, 30. авґуста, з початком на 21 годзин у просторийох КУД „Тарас Шевченко“ у Дюрдьове, а у орґанизациї младих.

Уж традицийно, остатнї викенд у авґусту, просториї КУД „Тарас Шевченко“ резервовани за журку младих, такволани Гаваї парти, та так будзе и того року. Млади уж даскольо мешаци пририхтую тоту подїю, та поволую шицких младих най приду дружиц ше и уживац у остатнїх дньох одпочивка и лєта.

Уход будзе коштац 100 динари, и напой нє будзе драги, а орґанизаторе поволую шицких же би ше облєкли у складзе зоз гавайску атмосферу.

