У „Цицибануˮ од септембра будзе пополадньова змена

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од 1. септембра, т. є. зоз початком нового школского року у керестурским оддзелєню Дзецинскей заградки „Цицибан” будзе робиц и цалодньова пополадньова змена – тота информация до „Цицибануˮ вчера сцигла зоз управи ПУ „Бамби” зоз Кули. Нєшка од 18 годзин родительски схадзки за цалодньове, а приєм 2. септембра на 10 за полудньове пребуванє.

Зоз тим дзеци чийо ше родичи вияшнєли за пополадньову змену на приявйованю у маю, буду прияти до Цицибану, понеже би иншак остали на лїстини чеканя за приєм до тей предшколскей установи. Пополадньовей змени у „Цицибануˮ нє було од прешлого року.

У маю до керестурского оддзелєня Цицибан приявели ше за упис 162-йо дзеци народзени од 2014. по 2018. рок, а до предполадньовей змени по нормативох могли буц прияти 143-йо. Од того числа до обовязного предшколского пририхтуюцого програму уписани 36-еро дзеци.

Иншак, нєшка од 18 годзин почню родительски схадзки за родичох дзецох хтори у новим школским року уписани до цалодньового пребуваня, а на пондзелок на 10 годзин буду привитани и предшколски дзеци з родичами хтори ше опредзелєли за полудньове пребуванє.

