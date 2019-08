Руску традицию преношиme новим ґенерацийом

За нами ище єден, 17. по шоре Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” отримани у Дюрдьове у орґанизациї КУД „Тарас Шевченко”. И тогорочни Фестивал потвердзел же чуваме и почитуєме свою традицию. Же жридлово шпиванє ище вше жиє медзи нами, же ше руске облєчиво и далєй чува и отримує, а руски язик бешедує. Нащивителє мали нагоду, як и прешлих рокох опатриц виставу под назву „Дакеди було…”, алє тото цо заш лєм було иншаке як потераз, то же орґанизаторе пришли на идею направиц окремну хижу у котрей були виложени експонати зоз прешлосци дюрдьовскей церкви. Нажаль, того року нє мали зме нагоду опатриц узвичаєну провадзацу виставу „Стари ремесла” котра давала єдну окремну красоту и нову димензию Фестивала. Наздавац ше же нарок врациме и тот елемент нашей традициї до двора КУД „Тарас Шевченко”.

З рока на рок видно розлику у квалитету самих наступох цо нам потвердзел и тогорочни фаховни жири у чиїм составу були: Агнета Тимко Мудри, Татяна Колєсар Ґвоїч, Мирослава Даждию, Сенка Станкович и Борислав Барна. Видно же ше учашнїки з рока на рок за тот Фестивал пририхтую з векшим ентузиязмом, же им важне и як буду випатрац, тримац ше и звучац, цо наисце за похвалу. Видзи ше же ше уча и на своїх и на цудзих гришкох, и намагаю ше нє повториц их, цо вєдно доприноши же квалитет фестивалу рошнє. Окреме крашнє видзиц младих котри приходза шпивац, дружиц ше, алє приходза и змагац ше и победзиц. Нє ганьба, алє чесц буц наградзени за квалитет и роботу хтора му предусловиє. Перше место на Фестивалу завжала праве єдна млада мишана шпивацка ґрупа зоз КУД „Жатва” зоз Коцура котру пририхтала Агнета Тимко Мудри. И Специялну награду достал млади состав – Дзивоцка ґрупа КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова котру пририхтала Сенка Станкович. З того видно же зоз вельким трудом и закладаньом мож посцигнуц вельо, алє тиж же млади сцу учиц, и же их єст хто учиц и свойо знанє о нашей традициї преношиц на шлїдуюцу ґенерацию. Пре шицко спомнуте, як и по словох орґанизаторох и упечаткох публики и учашнїкох, за нами ище єден успишни Фестивал.

